Chauffeur vlamt tegen truck op E19: bij wonder slechts lichtgewond Sander Bral

18 juni 2019

12u32 1 Brecht Zijn wagen is volledig in de prak gereden maar de bestuurder zelf heeft bij wonder slechts een schrammetje. In de nacht van maandag op dinsdag reed een personenwagen in op een vrachtwagen op de E19 richting Nederland ter hoogte van Brecht.

Om een nog onbekende reden vlamde een bestuurder van een personenwagen met hoge snelheid tegen een vrachtwagen op de E19 in Brecht maandagnacht rond vier uur. De chauffeur kon zelf uit zijn voertuig klimmen en was slechts lichtgewond. Hij heeft veel geluk gehad, als je ziet hoe zijn wagen eraan toe is.

Gezien het vroege uur brachten de takelwerken nauwelijks hinder met zich mee op de E19 richting Breda.