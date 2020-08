Burgemeesters Brecht en Schilde reageren op tijdelijke afschaffing avondklok: “Het gezond verstand zegeviert” emz

07 augustus 2020

20u54 2 Brecht De Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft besloten dat de handhaving van een avondklok tijdelijk opgeschort wordt. Voor burgemeester van Brecht Sven Deckers (N-VA) is dat een logische beslissing. De Schildense burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) meent dan weer dat de bijsturing weinig invloed heeft op zijn gemeente.

De Brechtse burgemeester geeft aan dat de avondklok sowieso al met gezond verstand gehandhaafd werd. “En dat is nu niet anders. Voor ons is dit een logisch gevolg. Het gezond verstand zegeviert”, zegt Deckers.

Minder moeite met avondklok

Voor de burgemeester van Schilde heeft deze bijsturing van de coronamaatregelen niet veel invloed op zijn gemeente. “Ik denk dat het vooral voor stad Antwerpen belangrijk is. Voor ons is het minder van toepassing. We hadden met een avondklok sowieso minder moeite. De hond uitlaten na half 12 was sowieso niet echt een probleem. Als ik de interventiecijfers van onze lokale politie zie, valt dat sowieso heel goed mee.”

Wel duidt Bauwens erop dat er op de andere geldende coronamaatregelen streng zal worden toegezien. “Als we melding krijgen van illegale samenscholingen, zullen we daar tegen optreden. Dat geldt ook voor horecazaken die langer dan 23 uur open blijven”, besluit hij.