Brechtse Volkstuintjes voorgoed verdwenen Toon Verheijen

09 juni 2020

Het is een beetje een troosteloos aanzicht. Nog altijd onder toeziend oog van de politie en een deurwaarder werd dinsdag de bijna laatste hand gelegd aan het volledig opruimen van de Volkstuintjes Brecht. Bernard Somville verloor de strijd tegen de NMBS en sinds maandagmorgen wordt de site gerechtelijk ontruimd. Op zijn sociale media haalt Bernard nog één keer hard uit. “Dit is dan toch het einde van de Volkstuintjes. Dank je gemeente Brecht en NMBS voor alles wat we nog hadden zo kapot te maken. Hebben jullie dan geen hart voor mens,dier en natuur? Ik had nooit verwacht dat ons stukje Brecht zo behandeld zou worden. En de rekening voor de opruimingskosten? Wel die houden jullie maar voor jullie zelf.”