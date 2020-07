Brechtse jeugdverenigingen krijgen ondersteuning van gemeentelijke uitleendienst: “Kamp organiseren is enorme uitdaging” Ben Conaerts

21 juli 2020

12u42 0 Brecht Door de coronamaatregelen zijn de meeste evenementen afgelast, maar dat betekent niet dat ze bij de gemeentelijke uitleendienst deze zomer zullen stilzitten. Jeugdverenigingen die op kamp vertrekken, kunnen op welgekomen ondersteuning rekenen.

De gemeentelijke uitleendienst helpt verenigingen aan materialen om evenementen te organiseren, zoals een podium, tentjes en dranghekken. Deze zomer ziet er voor de uitleendienst helemaal anders uit, uiteraard wegens de coronacrisis.

“Door de coronacrisis vallen bijna alle evenementen weg, op enkele interne evenementen na”, zegt schepen Daan De Veuster (CD&V), bevoegd voor de ondersteuning van evenementen. “Hierdoor komt er capaciteit vrij op de uitleendienst. We blijven niet stilzitten en ondersteunen daarom jeugdverenigingen die op kamp gaan met materiaal zoals tentjes of dranghekken. Zij kunnen dit gebruiken om hun kampen op een coronaveilige manier te organiseren. Dankzij de organisatoren van de parkhappening van Brecht kunnen de verenigingen zelfs een grote toiletwagen ter beschikking krijgen.”

300 kampgangers

Roeland Ruelens, gemeenteraadslid voor CD&V en voormalig groepsleider bij de Chiro, moedigt de extra ondersteuning toe. “Zodra bekend werd dat de kampen konden doorgaan, had ik meteen door dat de veilige organisatie van zo’n kamp een enorme uitdaging zou zijn. We hebben veel jeugdverenigingen in Brecht met veel leden. Bijvoorbeeld bij Chiro Sint-Job zouden er zo’n 300 mensen in totaal mee op kamp gaan, met al die verschillende bubbels is dat niet eenvoudig. Met de dranghekken van de gemeente kan de afstand tussen de bubbels makkelijker gerespecteerd worden.”