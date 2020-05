Brechtenaar pakt uit met eigen merk van plantaardig ijs zonder toegevoegde suikers: “Het blijft lekker en puur, dat is het belangrijkste!” emz

02 mei 2020

18u42 146 Brecht Bodhi Goolaerts (27) en Eva Constant (25) uit Sint-Job (Brecht) hebben met ‘Bodhi’s ice cream ’ een uniek merk van plantaardig ijs ontwikkeld. Met gedurfde combinaties willen de zaakvoerders van de Schotense lunch- en dessertbar Salt ’n Sugar zich onderscheiden van de huidige roomijsmarkt. “We willen dat iedereen van ons ijs kan genieten, van een veganist en diabeet tot een sportman”, zeggen ze.

In september 2018 opende het koppel uit Sint-Job de lunchzaak Salt ’n Sugar in de Gelmelenstraat Schoten. Daar kunnen lekkerbekken niet alleen zoete en hartige wafels verkrijgen, maar ook ambachtelijk ijs. Die passie willen ze nu verder uitdiepen door een nieuw merk ijs op de markt te brengen. Goolaerts heeft zelf een zoetstof ontwikkeld om aan zijn ijs toe te voegen, terwijl alle vetstoffen een natuurlijke oorsprong hebben. “Mijn ijs bevat gemiddeld 65 procent minder calorieën dan dat van een commercieel roomijsmerk. ‘Guilty Pleasure, minus the Guilt’ dus! Desondanks blijft het lekker en puur. Dat is uiteindelijk toch het belangrijkste.”

Ook al staan de onderhandelingen met het buitenland nu al in de startblokken, we zullen het ijs altijd artisanaal blijven maken Bodhi Goolaerts

Unieke smaken

Op dit moment bestaat het gamma uit zeven verschillende smaken. De ‘Generous Vanilla’ is op basis van rijstmelk. “Dat is de enige smaak die eigenlijk hard verschilt van het traditioneel roomijs, omdat er niet echt een perfecte melkvervanger bestaat. Maar dankzij verse vanillestokken uit Oeganda kunnen we er toch voldoende smaak in krijgen.” In de smaak ‘Mango Madness’ zit dan weer vijftig procent mango. Het ijs wordt afgewerkt met paarse basilicum en… azijn. “Dat is totaal iets anders dan werken met citroen- of limoensap. Maar het geeft echt een smaakexplosie.” De ‘100% Chocolate’ is volledig gemaakt op basis van rauwe cacaobonen. De overige smaken zijn ‘Royal Raspberry’, ‘Crazy in the coconut’, ‘Happy Hazel’ en ‘Almond Sea salt’.

Buitenland

Momenteel bereikt ‘Bodhi’s ice cream ’ voornamelijk lokale handelaars. Verder heeft Goolaerts zijn ijs al geleverd in verschillende provincies. Op termijn hoopt hij bedrijven en groothandels in heel België te kunnen veroveren. Zelfs de onderhandelingen met de buitenlandse markt staan al in de startblokken. “Desondanks zullen we het ijs artisanaal blijven bereiden, we gebruiken enkel een machine om de potjes te vullen”, besluit Bodhi.

‘Bodhi’s ice cream ’ is te voorlopig te verkrijgen via de webshop. Binnenkort zal het merk een eigen website krijgen op www.bodhis-ice.com. De prijs voor een pot ijs van 600 ml bedraagt tussen 8,99 euro en 9,49 euro. Bestellingen kunnen iedere maandag en vrijdag na een bevestiging tussen 12 en 14 uur afgehaald worden in Salt ’n Sugar (Gelmelenstraat 75, Schoten).

Bij een aankoop vanaf 20 euro wordt het ijs aan huis geleverd in Schoten en Sint-Job in’t Goor. In Brecht, Schilde, Merksem, Brasschaat, Wijnegem of andere gemeentes in heel Antwerpen is een levering op aanvraag mogelijk vanaf veertig euro. De leveringen gebeuren op maandag en vrijdag.