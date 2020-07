Brecht valt net buiten Antwerpse risicozone, maar neemt toch extra maatregelen: “We zijn goed bezig en dat moeten we volhouden” Toon Verheijen

28 juli 2020

15u47 0 Brecht De gemeente Brecht neemt in navolging van de verstrenging van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en de provincie nog enkele bijkomende maatregelen. Zo worden alle binnensporten verboden en wordt de bezoekersregeling aan de woonzorgcentra aangepast. De avondmarkt in Sint-Job wordt ook afgelast.

De extra maatregelen die de provincie Antwerpen maandagavond nog heeft genomen, zinderen in heel wat gemeenten nog na. De gemeente Brecht valt net buiten de grote rode ‘risicozone’, maar toch blijft de gemeente ook heel alert en neemt ze ook enkele extra maatregelen. “Onze cijfers zijn goed (volgens Sciensano twee besmettingen de laatste zeven dagen, red). We zijn goed bezig dus en dat willen we zo houden. Daarom echt een oproep. Hou je strikt aan de regels, want als de cijfers in onze gemeente stijgen, bestaat de kans dat wij ook in de risicozone terechtkomen en dat ook in Brecht de fitnesscentra en feestzalen moeten sluiten en alle publieksevenementen verboden worden. Deze maatregelen worden dagelijks geëvalueerd, daarom is digitaal communiceren de enige manier om juiste info te verspreiden.”

Hou je strikt aan de regels, want als de cijfers in onze gemeente stijgen, bestaat de kans dat ook in Brecht de fitnesscentra en feestzalen moeten sluiten en alle publieksevenementen verboden worden Burgemeester Sven Deckers (N-VA)

Extra

“We vragen in de eerste plaats om wie besmet is of een vermoeden heeft het gemeentelijk callcenter belt”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “De wekelijkse markten mogen nog doorgaan behalve dan de avondmarkt in Sint-Job. Wie een evenement wil organiseren, doet best vooraf een aanvraag zodat we samen kunnen bekijken of het haalbaar is. Vanaf woensdag 29 juli laten we binnensporten niet meer toe zolang de verstrengde maatregelen in de provincie gelden. Dat verbod geldt ook voor kinderen. De (sport)kampjes voor -12-jarigen mogen wel doorgaan, ouders blijven wel buiten de gebouwen. Buitensporten kan met maximaal 25 personen. Er mag niet (samen) gedoucht worden en er mogen geen kleedkamers gebruikt worden. Een mondmasker dragen op openbaar domein en het ontsmetten van handen en materialen voor en na het sporten is verplicht. Alle aanwezigen moeten geregistreerd worden.”

Wzc Sint-Maria

In het woonzorgcentrum gaat vanaf woensdag ook een nieuwe regeling in. Bezoekers zijn van maandag tot zaterdag welkom tussen 13.30 en 15 uur. Elke bezoeker mag één vaste bezoeker hebben per week. Bezoekers moeten zich registreren en een verklaring op eer invullen en moeten al thuis hun temperatuur meten. Vanaf 37,5 mogen bezoekers niet meer binnen. Uiteraard is het dragen van een masker verplicht net als het ontsmetten van de handen en op de kamer mag er niet gegeten en gedronken worden. Bezoek op de kamers van de bewoners wordt ten stelligste afgeraden. Wandelen mag enkel op het domein van het woonzorgcentrum zelf.”