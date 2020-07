Brasserie Den Baron sluit tijdelijk door besmetting klant, alle personeelsleden worden getest op corona emz

29 juli 2020

20u49 0 Brecht Brasserie Den Baron in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) heeft uit voorzorg tijdelijk de deuren gesloten. De eetgelegenheid op de Eikenlei vernam dat een klant positief getest heeft op het coronaviurs. Alle personeelsleden ondergaan een coronatest.

De brasserie maakt duidelijk dat andere klanten zich geen zorgen moeten maken. “Ons personeel beschermde u door ten allen tijden een mondkapje te dragen, de handen geregeld te wassen en te ontsmetten. De persoon zat ook op veilige afstand van alle andere gasten”, klinkt het.

Het bezoek van de besmette klant dateert van voor de mondmaskerplicht voor gasten van Den Baron. “Om onze gehele ploeg veilig te stellen, zal ons team een coronatest laten doen op doktersaanvraag. We zullen onze deuren tijdelijk vrijwillig sluiten tot we weer groen licht krijgen. Het was een moeilijke beslissing, maar wij nemen graag onze verantwoordelijkheid om mogelijk verspreiding te voorkomen. Wij hopen jullie zo snel mogelijk op een veilige manier te kunnen ontvangen”, besluit het bericht op Facebook.