Brand in stal met hooi in Kloosterstraat Toon Verheijen

04 juni 2020

08u42 0

De Brandweerzone Rand post Brecht is donderdagmorgen opgeroepen voor een brand in de Kloosterstraat. Het zou gaan om een stal met hooi en machines. Het vuur is onder controle, maar er zou nog wel wat rookontwikkeling zijn.

Later meer.