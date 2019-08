Bouwmaterialen Mattheeussen trakteert personeel en klanten op feest voor gouden jubileum: “Begonnen in de garage van onze ouders” Bedrijf trakteert personeel en klanten op groot feest Toon Verheijen & Jurgen Geyselings

17 augustus 2019

21u52 2 Brecht Louis Mattheeussen (82) startte in 1969 als zelfstandige met het verkopen van bouwmaterialen vanuit zijn garage. Hij was ook de eerste die een vrachtwagen met kraan aanschafte en daarmee de concurrentie een stap voor was. Een halve eeuw later telt het bedrijf een team van twaalf mensen in Brecht en nog eens vijf in de betonfabriek in Grobbendonk. “Groeien moet niet meer. Onze hechte groep en de binding met de klanten is voor ons ideaal.”

Louis Mathheeussen (82) en zijn echtgenote Maria (81) besloten vijftig jaar geleden om zelf een zaak op te starten. Louis reed rond met bouwmaterialen voor een ander bedrijf, maar de ondernemersmicrobe kreeg hem te pakken. De garage deed dienst als opslagruimte en toonzaal voor de bakstenen en vloeren. Louis schafte zich ook een vrachtwagen aan want hij zag een bedrijf in de buurt dat begon met stenen en vloeren op paletten te verkopen en niet langer los. “Sindsdien is de zaak alleen maar gegroeid”, vertellen Steven en Peter Mattheeussen. “Later kwam er een stukje grond bij aan de overkant en nog een waar later ons ouderlijk huis op kwam te staan. Onze kinder- en jeugdjaren brachten we daar door, maar stilaan werd het huis ook ingepalmd als bureelruimte. Onze ouders zijn nadien verhuisd, maar als bedrijf zijn we altijd trouw gebleven aan de oorspronkelijke locatie.”

Familiebedrijf

Het begon met bakstenen en vloertegels, maar ondertussen heeft het bedrijf keuze uit zo’n 10.000 producten. Chape, beton, tegels, bakstenen, isolatie. Noem maar op wat een klein of groot bouwbedrijf nodig heeft, allesbehalve hout. Steven en Peter zijn vooral actief in Brecht. Broer David leidt de fabriek in Grobbendonk waar de betonblokken worden gemaakt. Een bedrijf dat ze ooit overnamen van een wegenbouwer die er stopte en wat ze nadien volledig gemoderniseerd hebben. Daar werken vijf mensen. In Brecht naast Peter en Steven nog twee medewerkers, twee magazijniers en zes chauffeurs. Naast het depot in de Molenstraat hebben ze nog een site in de Bethovenstraat. “Maar dat is voldoende”, aldus de broers. “Verder groeien moet niet persé. We willen het familiale karakter behouden, het goed contact ook met de klanten. Misschien is dat ook de sterkte van ons bedrijf. Klanten weten wat ze van ons kunnen verwachten. En omgekeerd werkt dat ook. We hechten ook veel belang aan een goede sfeer tussen ons personeel. Regelmatig drinken we samen iets. We kregen als cadeau ook een bon voor een luxeontbijt. Samen met het personeel. Een teken toch dat het goed zit he, want anders wil je toch niet met je bazen gaan ontbijten (lachen). Alles gebeurt hier altijd met de glimlach.”

Feest

Het feest dat de familie Mattheeussen had voorbereid voor het personeel en de klanten, mocht er ook best zijn. Een hele dag Vlaamse kermis met eten, drinken, optredens en animatie voor de kinderen. “Op die manier betrek je ook het gezin van ons personeel erbij en daar was het ons om te doen”, vertellen de broers Mattheeussen. “En voor de klanten is het ook een beetje een dankuwel voor het vertrouwen van de voorbije vijftig jaar.”