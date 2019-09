Blauwalgen opnieuw spelbreker voor Vlottenrace Toon Verheijen

10 september 2019

16u47 0 Brecht De blauwalgen zijn opnieuw een spelbreker voor de Vlottenrace van de jeugdraad en de jeugddienst van Brecht in Sint-Job-in-‘t-Goor. Er wordt nu samen met de gemeente bekeken om de vlottenrace op een ander moment te laten plaatsvinden vanaf 2020.

De Vlottenrace in Sint-Job lokte altijd veel volk, maar voor de tweede keer op rij moet het evenement afgelast worden. “De voorbereidingen waren in volle gang, de inschrijvingen liepen vlot en de goesting om er een spannende race van te maken was aanwezig. Er was echter één potentiële spelbreker die opnieuw stokken in de wielen kon steken, de blauwalgen in het water”, klinkt het bij de jeugdraad en de jeugddienst. “We volgden de situatie al een tijdje op en deze week kregen we van de Vlaamse Waterwegen het spijtige nieuws dat de blauwalg nog steeds aanwezig is in het kanaal Dessel-Schoten. Het verbod op zachte recreatie blijft van kracht en daar vallen we als Vlottenrace helaas onder. De bouw- en stuurskills van de deelnemers zullen weer even opgeborgen moeten worden, maar uitstel is geen afstel. We streven ernaar een race op een later moment in 2020 door te laten gaan. We denken na over een enigszins gewijzigd concept van de race om de blauwalgen dan te slim af te zijn.”