Bewegingsvoormiddag in plaats van schoolveldop op Sint-Michielschool in Brecht Toon Verheijen

23 september 2020

20u29 0

De juffen van de Sint-Michielschool in Brecht hebben zich woensdag van hun creatiefste kant laten zien. In plaats van de jaarlijkse veldloop te organiseren, knutselden ze een ganse bewegingsvoormiddag in elkaar. “We startten met een flinke dansbare opwarmer onder leiding van onze juf Jasmine om vervolgens nog verder te gaan dansen, bewegen bij de fitometer, te springen op een springkasteel, grote gezelschapsspelen te spelen en rondjes te lopen of te stappen. Volhouden was de boodschap”, zegt directeur Wim Mertens van de Sint-Michielschool. “Nog een ferme dankjewel aan onze organiserende en begeleidende leerkrachten, juf Lieve en Heidi voor het supporteren en het gemeentebestuur voor de logistieke ondersteuning.”