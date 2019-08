Bevrijdingscolonne trekt door Brecht en Brasschaat Toon Verheijen

23 augustus 2019

09u04 0 Brecht Om de 75 jarige bevrijding te herdenken volgt een colonne met militaire voertuigen verschillende trajecten. In het traject ‘Slag om de Schelde’ houdt deze colonne halt in het centrum van Brecht op dinsdag 10 september. Zo’n 70 militaire voertuigen verzamelen in de Gasthuisstraat-Lessiusstraat. Twee dagen eerder zal de colonne al aankomen aan het Gunfire Museum in Brasschaat.

De colonne, die het parcours volgt van de bevrijders in 1944, zal bestaan uit een twintigtal hedendaagse militaire voertuigen bemand door Belgische militairen en een vijftigtal historische voertuigen bemand door burgers in historische uniformen van de geallieerden. Honderden leerlingen van de plaatselijke kleuter- en lagere scholen zullen afzakken naar Brecht-centrum of voor hun school de colonne toewuiven. De bewoners van de woonzorgcentra worden uitgenodigd om het spektakel vanop de eerste rij te kunnen bewonderen. Een delegatie van NSB (oud-strijdersverening) licht hun werking toe met wapperende vlaggen. De Lowland Pipers zorgen voor de muzikale toets.

Er is die dag ook een tentoonstelling over de speciale rol van Brecht tijdens de periode van de bevrijding. DE gemeente mag wekenlang recht in de frontlinie tijdens de bevrijding en was verdeeld was in twee zones. Het noordelijk deel van Brecht werd pas een maand later dan het zuidelijk deel bevrijd. De bevrijders brachten niet alleen chocolade, panty’s en sigaretten maar vooral ook hoop voor de toekomst en de wederopbouw van onze regio. In de tentoonstelling wordt de periode 40-45 belicht met originele opstellingen en slagveldvondsten. De expo is te bezichtigen in het Kempuseum op de Gemeenteplaats