Begraafplaats Sint-Job krijgt overdekte afscheidsruimte Toon Verheijen

09 mei 2020

08u40 4

Aanneler Mathyssen start maandag met afbraakwerken op de begraafplaats van Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht). Het bestaande mortuarium wordt afgebroken en in de plaats komt een nieuwe berging met een luifel en een openbaar mindervalide toilet. Deze werken zullen ongeveer tot eind augustus 2020 duren. De begraafplaats is tijdens de werken enkel toegankelijk via de zij-ingang langs de Kerkhofstraat. De begraafplaatsen van Brecht en Sint-Lenaarts hebben de voorbije jaren al een overdekte afscheidsruimte gekregen.