Bediende bpost lanceert eigen kledingcollectie: “Funshoppen moet weer prettig zijn” emz

28 augustus 2020

16u40 1 Brecht Door de coronacrisis bestaat het echte funshoppen niet meer, vindt Isabelle Van Looveren (36) uit Brecht. Daar wil ze nu verandering in brengen: met haar bedrijf Markant biedt ze plezierige shopmomenten voor vrouwen. Donderdagavond werd het concept gelanceerd in de cactusorangerie ‘What a cactus’ op Klein Veerle in Sint-Lenaarts.

Ondertussen werkt Isabelle al 15 jaar als bediende halftijds voor bpost. Na haar werkuren op het postkantoor ging ze begin dit jaar met één van haar goeie vriendinnen naar een shoppingavond. “Dat was enorm fijn: samenkomen met mensen die je graag hebt, een glaasje drinken en een beetje shoppen. Ik kwam thuis en ik dacht: dit moet ik ook gaan doen.”

Die ervaring inspireerde haar om aan een nieuwe weg naast bpost te timmeren. Ze begon vanuit haar passie voor stijl een eigen shoppingconcept uit te werken. Door de uitbraak van het coronavirus moest het idee even in de koelkast. Begin juli trok ze naar Parijs om haar eigen collectie aan kledij, handtassen en oorbellen te selecteren. Een naam voor haar bedrijf was al snel gekozen. “Ik vroeg mijn vriendinnen ooit raad welk woord ik op een muurdecoratie zou zetten. ‘Markant, zoals jij’, zeiden ze. Een beetje eigenzinnig, buitensporig en een tikkeltje arrogant. Dat is altijd blijven hangen.”

Gezellig samen shoppen

Donderdag stelde ze haar bedrijf Markant voor aan een beperkt publiek. De genodigden maakten kennis met de collectie, konden rustig een kijkje nemen en kledij bestellen. Die gezellige manier van shoppen brengt Isabelle dus ook naar de mensen thuis. “Een gastvrouw kiest het gezelschap, de locatie en het tijdstip. Ik kom daarheen met de collectie, die overigens iedere zes weken verandert. De bubbel of groep vriendinnen kan met een glaasje erbij in de collectie snollen, kledij passen en vooral haar tijd ervoor nemen. En ik kan daarbij stijladvies geven.”

En zo heeft de halftijdse medewerkster van bpost er een uitdaging bij. Het concept van haar onderneming Markant leent zich perfect voor wie overdag geen tijd heeft om te winkelen. En in tijden van corona dringt het zich sowieso nog meer op. “Lange wachtrijen en maar met twee winkelen… Dat is geen funshoppen meer. Funshoppen moet weer prettig zijn.”

Meer informatie over Markant via www.shopmarkant.be.