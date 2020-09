Basisschool In ‘t Groen organiseert strapdag en gaat op zoek naar fluojuf of fluomeester van het jaar Toon Verheijen

08 september 2020

14u37 1 Brecht De GO! Daltonschool In ’t Groen zal op vrijdag 18 september deelnemen aan de Strapdag. De Leopoldstraat wordt dan een speelstraat en de school zal ook een nieuwe verkiezing houden van fluojuf of –meester van het jaar en de politie houdt een fietsencontrole.

“De kinderen krijgen op school heel wat lessen rond verkeersveiligheid, maar ook de ouders hebben hier een belangrijke rol in te spelen”, zegt juf Inge die ook verkeersverantwoordelijke is van de school. “Zij zorgen er tenslotte mee voor dat die auto thuis blijft, dat fietsen in orde zijn volgens de veiligheidsregels zijn en dat de kinderen hun fluohesje dragen. We sensibiliseren dus niet alleen de kinderen, maar nemen de ouders ook mee in het verhaal.”

Fluojuf

De Strapdag is een campagne dat onderdeel is van de week van de mobiliteit. Strappen staat voor stappen en trappen. De kinderen komen dus zo veel als mogelijk te voet of met de fiets naar school. De Leopoldstraat zal die dag omgetoverd worden in een speelstraat zodat de kinderen kunnen rolschaatsen, skaten, steppen of fietsen naar hartenlust. Naast de speelstraat zullen de leerkrachten over de rode loper proberen de titel van fluojuf of –meester van het jaar in de wacht te slepen. Zo wordt het belang van het dragen van fluorescerende en reflecterende kledij op een ludieke manier in de kijker gezet.