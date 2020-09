Basisschool De Brug hoopt op een sprankelend schooljaar Toon Verheijen

01 september 2020

Corona of niet, de leerlingen, leerkrachten en directie van basisschool De Brug in Sint-Job hebben er een leuke eerste schooldag van gemaakt. De ruim 500 leerlingen van de school kwamen door een waar glittergordijn de school ingewandeld. “Een glittergordijn omdat we onze kinderen weer willen laten schitteren van blijdschap en geluk, laten uitblinken waar ze goed in zijn, zien stralen ook al gaat het wat minder vlot en vooral weer veel pretlichtjes in de ogen zien wanneer ze beseffen dat ze heel wat in hun mars hebben”, zegt kleuterjuf en spreekbuis van de werkgroep ‘reclame’ Stefanie Lindner. “Onze directie stond ook paraat om alle leerlingen één voor één welkom te heten en sprankelend te verwelkomen.” Op het einde van de dag krijgen de leerlingen ook allemaal een glitterstokje mee naar huis. Dat kunnen ze dan aansteken samen met de ouders. “Hopelijk geloven ze dan allemaal dat ze ergens wel iets hebben waarin ze uitblinken of schitteren.”