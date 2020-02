Badmintonclub heft het glas op zijn 35-jarig bestaan emz

17 februari 2020

17u02 0 Brecht Afgelopen zaterdagavond heeft Badmintonclub BC Sint-Job (Brecht) een feestje gebouwd in ‘t Goorhof. Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van hun club kwamen leden en oud-leden bij elkaar. Daarbij werden de grondleggers van de club in de bloemetjes gezet.

Sinds 1 september 1985 heeft Sint-Job zijn eigen badmintonclub. Het allereerste bestuur bestond uit voorzitter Paul Rochet, secretaris Leo Van Trier en penningmeester Jan Verellen. Aanvankelijk was de club gehuisvest in de lokalen van Kristus Koning, waar iedere zondagvoormiddag gebadmintond werd. “Daar waren een viertal veldjes ter beschikking. Lijnen waren er nog niet, die moesten onze leden zelf schilderen”, zegt huidig voorzitter Maarten van Gorp. Ook Johan Verbiest (79) maakte toen al deel uit van de club. “Zo is hij het oudst nog spelende lid van Badmintonclub Sint-Job”, vertelt van Gorp.

Vijf jaar later verhuisde de club naar de nieuwe sporthal ‘De Zandbergen’. Omdat Rochet naar de Provinciale Badmintonfederatie in het bestuur ging, werd Bert Roorda de nieuwe voorzitter van de club, die de functie twintig jaar lang vervulde. De badmintonclub kreeg een jeugdteam, en een gemengd dubbel team dat competitie speelde. “Later kwam daar nog een herenteam bij, waar Bert Roorda en Ivo Gabriels deel van uitmaakten”, aldus van Gorp.

Huldiging

Doorheen de jaren schommelde het aantal leden bij de volwassenen tussen de veertig en de zeventig. Ook bij de jeugd was het badmintonnen populair. Vandaag de dag telt de club zeventig volwassenen en ongeveer dertig jongeren. Zij vierden samen met oud-leden het 35-jarig bestaan. Na de huldiging van stichters Van Trier en Verellen, de oudste speler Johan Verbiest en voormalig voorzitter Bert Roorda, ging ook een dankwoord uit naar andere (voormalige) bestuursleden en trainers. Ook aan de huidige leden werd lof betuigd. Nadien hieven de aanwezigen het glas op het jubileum van hun badmintonclub.