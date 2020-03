Autokeuring: medewerkers nemen auto over en klanten moeten buiten blijven wachten Toon Verheijen

16 maart 2020

08u09 0 Brecht De drastische maatregelen die eind vorige week genomen werden door de federale regering, hebben ook hun invloed op de werking van de autokeuring.

Medewerkers van het keuringsstation nemen de wagen van de klant over van zodra ze voortaan in de wachtrij staan. Iedereen krijgt ook meteen een papier met een aantal richtlijnen. De klanten zelf mogen niét meer in het gebouw, maar moeten langs de buitenzijde naar het einde van de keuringslijn lopen. De medewerkster aan de kassa zal dan het resultaat meedelen. Moest je als klant vragen hebben, kunnen die per e-mail gesteld worden. “Het lijkt een vrij absurd beeld als je zo de mensen op de parking allemaal meters uit elkaar ziet staan, maar ik begrijp het zeker wel”, vertelt een van de klanten die gelukkig een groene kaart kreeg. “Iedereen volgt de richtlijnen heel goed op.”