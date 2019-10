Audio-opnames gemeenteraad Brecht: erbarmelijke kwaliteit, slechte microfoons en een te dure offerte Toon Verheijen

14 oktober 2019

20u52 0 Brecht Wie de gemeenteraden van Brecht in een ietwat degelijke audiokwaliteit wil beluisteren op de gemeentelijke website, zal nog even geduld moeten uitoefenen. Een van de offertes was met een bedrag van 80.000 euro nogal duur uitgevallen.

Vlaams Belang doet het al een tijdje zelf met een – dixit Patrick Van Assche zelf – met een cameraatje van warenhuis Aldi. Ook Oprecht Brecht en andere oppositiepartijen hebben al meermaals gevraagd achter een degelijke audio-opname. De gemeente doet zeker moeite, maar toch zal een nieuw en degelijk systeem nog een hele tijd op zich laten wachten. “We hebben begin deze legislatuur een offerte opgevraagd”, zegt schepen van communicatie Charlotte Beyers (N-VA). “Omdat één offerte ons weinig zeggend was en we geen ander referentiepunt hebben, zijn we op zoek gegaan naar een firma die ons een gelijkend product kon aanbieden. Bovendien liepen er wat dossiers door elkaar zoals dat van het nieuwe gemeentehuis. De vraag werd hierbij gesteld om een raadzaal te integreren in het nieuwe gemeentehuis die multifunctioneel gebruikt kon worden. Hierdoor werd dit dossier even opzij gelegd want een volledige verandering van de raadzaal in deze huidige toestand voor enkele jaren, zou een beetje banaal zijn. Even later bleek dat in ons plan van eisen, een nieuwe raadzaal in het gemeentehuis niet haalbaar zou zijn. Van zodra we dit wisten, hebben we dit dossier terug bovengehaald en hebben rondvraag gedaan voor een nieuwe offerte.”

In augustus kwam er dan een nieuwe kandidaat, maar die firma is nooit komen opdagen. “Omdat de markt eerder klein is in een totaalproject (micro, opname, stemming, koppeling) is het niet eenvoudig om een tweede speler te vinden die een totaalpakket kan aanbieden”, gaat Beyers verder. “Doordat we nog steeds in ons hoofd zitten met het idee om de raadzaal multifunctioneel en compacter te kunnen gebruiken zullen er andere investeringen in dit gebouw nodig zijn. Denk maar aan nieuw meubilair. Bovendien is er het probleem van de huidige microfoons. Die zijn verouderd, worden vaak verkeerd gebruikt en niet iedereen heeft een dragende stem en is duidelijk verstaanbaar voor het publiek alsook voor de geluidsopname.De microfoons zijn nogmaals nagekeken in afwachting van betere infrastructuur. Helaas, zijn ze niet meer te redden en moeten vervangen te worden. Herstellen is niet mogelijk. En om een idee te geven: de offerte die we nu hebben zou ons 80.000 euro kosten. In afwachting van deze nieuwe offerte en de beslissing hieromtrent, stellen wij voor om het schriftelijk verslag terug uitgebreid te noteren.”