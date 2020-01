Aquafin wil nieuwe waterzuivering bouwen in Sint-Job Toon Verheijen

20 januari 2020

17u19 2 Brecht Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin heeft plannen om in Sint-Job-in-‘t-Goor een nieuwe zuiveringsinstallatie te bouwen aan de Kattenhoflaan. Momenteel wordt het huishoudelijk afvalwater van Sint-Job afgevoerd naar de installatie in Schilde, maar die is stilaan overbelast.

De huidige bestemming van de locatie aan de Kattenhoflaan is ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’. Er wordt nu een ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart om de bestemming van het gebied om te vormen naar ‘zone voor zuiveringsinfrastructuur’. Het openbaar onderzoek loopt tot 12 maart 2020. Er is ook een participatiemoment gepland op donderdag 23 januari in De Lindeboom tussen 19 en 21 uur.