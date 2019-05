Aline en Jan heropenen Den Ateljee in pand van grootouders: “Ze kijken van hierboven toe” Toon Verheijen

31 mei 2019

18u31 8 Brecht Na een jaar verbouwen en inrichten hebben Jan Van Looveren en Aline Van Den Heuvel hun winkel ‘Den Ateljee’ geopend aan Heiken. Een winkel met een speciale geschiedenis, want het pand was altijd van de grootouders van Aline geweest. “Jammer genoeg hebben ze de opening niet meer kunnen meemaken. We troosten ons met de gedachte dat ze de plannen nog gezien hebben en het een goed idee vonden”, vertellen Aline en Jan.

Jan en Aline startten vijf jaar geleden al met hun winkeltje in verlichting, kleine meubels, interieuraccessoires en geschenkartikelen, maar hun echte droom hebben ze pas nu gerealiseerd. De woning van Aline’s voorouders werd volledig omgetoverd tot een trendy en ruim winkeltje. “Het huis werd door mijn overgrootouders gebouwd in 1923”, vertelt Aline. “Ze hebben hier altijd gewoond. Later werd er nog een kapelletje gebouwd voor mijn grootvader. Dat is al die jaren ook altijd piekfijn onderhouden geweest. Ikzelf was hier ook altijd kind aan huis. Urenlang brachten we er door. Ook in het kapelletje waar we soms verstoppertje speelden”, lacht Aline.

Droom

Dat Aline nu samen met haar partner Jan een zaak kan openen in een woning met zoveel familiale geschiedenis, maakt het bijzonder mooi. “Tijdens de verbouwingen zijn er heel wat herinneringen naar boven gekomen”, vertelt Eline. “We hebben het pand ook zoveel mogelijk intact gehouden met natuurlijk wel de nodige vernieuwingen. Opnieuw geschilderd, nieuwe elektriciteit, hier en daar een nieuwe vloer. Het geeft echt wel een speciaal gevoel om hier nu te zitten. En blijkbaar heeft mijn grootmoeder hier ook nog héél eventjes een winkeltje in handtassen gehad. Dus ergens zat het ondernemersbloed er toch al in (lacht). Ze hebben het helaas niet meer mogen meemaken, want drie van mijn grootouders zijn de voorbije maanden overleden. Hun foto’s staan nu allemaal in het kapelletje en ik weet dat ze van bovenuit meekijken. Ze hadden ook de plannen nog gezien. Ze vonden het goed. Ze wisten dat we er iets moois van zouden maken.”

Verlichting

Jan Van Looveren en Aline Van Den Heuvel zetten dit weekend de deuren van hun nieuwe winkel open voor het publiek. “De winkel is twee keer zo groot geworden dan onze vorige locatie waar we vijf jaar geleden gestart zijn”, vertelt Jan. “Ik ben zelf begonnen als elektricien, maar nu doe ik alleen nog lichtadvies en verlichting. Dat combineren we dan met geschenkartikelen, interieuraccessoires en kleine meubeltjes. We kregen wel eens de vraag waarom we het in Sint-Lenaarts willen verderzetten en niet ergens in een grotere gemeente. Maar daar hebben we eigenlijk nooit aan gedacht. We willen hier in Brecht blijven en het verhaal van het pand maakt onze winkel toch net iets specialer.”