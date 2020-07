Aardbei-gin, braambes en hoeve-ijs: op ontdekkingstocht doorheen de boerenvelden

Brecht

Deze zomer biedt de uitgelezen kans om de toerist uit te hangen in eigen streek. En hoe kan dat beter dan op de fiets? Daarom stippelden we een reeks van vijf tochten uit met haltes bij lokaal lekkers van de korte keten. Iedere toer passeert langs natuurparels en cultuurhistorisch erfgoed uit de regio. De eerste week trapten we langs de Westmalse paters en Zoerselse boeren om te proeven wat die te bieden hebben Vorige week trokken we op een kastelentoer in Malle voor een flesje citroenjenever en een stukje puur rundvlees . De derde tocht voert ons 27 kilometer lang doorheen de boerenvelden in Brecht, Hoogstraten en Wuustwezel. Pure producten troef: van braambes en hoeve-ijs tot gin op basis van aardbei, tomaat en paprika.