Aantal wegen in Rommersheide worden breder Toon Verheijen

25 juni 2019

16u45 0 Brecht De gemeente gaat werk maken van iets bredere wegen in het recreatief woongebied. In de voormalige weekendzone werden eerder al wegen aangelegd. Die worden nu verbreed om problemen met de bermen te vermijden.

De voormalige weekendzone Rommersheide heeft zich de voorbije decennia ontwikkeld tot verschillende wijken in de gemeente. De voorbije jaren werden dan ook heel wat weg- en rioleringswerken uit te voeren om de toestand te verbeteren. De gemeente gaat nu starten met de laatste grote fase. Sommige wegen zullen verbreed worden omdat regelmatig nu de bermen worden stukgereden. “Het is wel niet de bedoeling dat alle wegen verbreed worden”, zegt schepen Daan De Veuster (CD&V-CDB). “Enkel de echte ontsluitingswegen zullen aan bod komen en dan moeten ze ook daadwerkelijk te smal zijn. We zijn ook bezig met de laatste fase van de weg- en rioleringswerken in het gebied. Daar moeten we nog beslissen of er bredere wegen komen en/of verkeersremmers.” In de Bosbesdreef komt overigens ook een extra verkeersremmer.