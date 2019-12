8 op 10 inwoners zijn vóór schietstand op Groot Schietveld: enquête HLN bij 3.600 lezers levert verrassend resultaat op Toon Verheijen

26 december 2019

10u21 0 Brecht Een poll over de kleiduifschietstand op het Groot Schietveld via de Facebookpagina’s van Het Laatste Nieuws in Brecht, Brasschaat en Wuustwezel heeft een enigszins verrassend resultaat opgeleverd. Van de 3.600 deelnemers bleek 79 procent vóór een schietstand te zijn. De petitie van Natuurpunt levert dan weer net geen 5.000 proteststemmen op. “De cijfers van Natuurpunt moeten juist gekaderd worden: er zullen nooit twee miljoen schoten gelost worden”, zegt Luc Sevenhans van De Zwarte Duif.

De plannen van vzw De Zwarte Duif om op het militair domein Groot Schietveld een schietstand in te richten, hebben de voorbije jaren al meermaals voor discussies gezorgd. De vorige aanvraag werd na negatieve adviezen van zowel Brasschaat en Brecht zelfs ingetrokken, maar nu is er een nieuwe aanvraag ingediend. Uw krant organiseerde via de Facebookpagina’s van Het Laatste Nieuws Brecht en Brasschaat (waar er een openbaar onderzoek loopt ) en van Het Laatste Nieuws Wuustwezel (die grenst aan Groot Schietveld) een poll. 79 procent (2.840 stemmen) van de deelnemers was vóór en 21 procent (760 stemmen) tegen de schietstand. De stemmen werden uitgebracht door inwoners van de drie gemeenten, maar ook van (ver) daarbuiten. Maar diezelfde bemerking geldt net zo goed voor de petitie die Natuurpunt organiseert.

Tegenstand

De tegenstanders vrezen vooral impact op het milieu, verstoring van de rust en schade aan een natuurgebied. De petitie van Natuurpunt leverde al zo’n 4.800 proteststemmen op. Ook de gemeente Wuustwezel tekende al officieel bezwaar aan bij de gemeente Brecht. “Wij blijven inderdaad dezelfde mening toegedaan”, klinkt het. “Voor ons kan een kleiduifschietstand daar gewoon niet. Het is natuurgebied en het is militair domein. Dat er daardoor regels zijn, aanvaarden wij zeker. Maar dan gelden die regels ook voor diegenen die daar een hobby willen gaan uitoefenen.”

We plannen een schietstand op een actief militair schietveld. Dat lijkt me dus een logische keuze. Voetballen doe je ook op een voetbalveld. Aanvrager Luc Sevenhans

Zwarte Duif

Luc Sevenhans uit Brasschaat is een van de aanvragers voor de schietstand. “We hebben eerder dit jaar inderdaad zelf het dossier ingetrokken nadat ook Brecht en Brasschaat negatieve adviezen hadden geformuleerd”, zegt Sevenhans. “We hebben nadien een aantal nieuwe onderzoeken laten uitvoeren. Zo hebben we onder meer een geluidsstudie laten uitvoeren die aantoont dat er geen overlast zal zijn. Volgens de tegenstanders is dat doorgestoken kaart. Maar een erkend bureau gaat zijn naam toch niet besmeuren door een vals onderzoek te voeren. We hebben in september zelfs testen gedaan met buurtbewoners en in aanwezigheid van twéé deurwaarders. Daaruit bleek dat maar één kwart van de schoten hoorbaar was. Al die zaken hebben we bij het dossier bijgevoegd. En de kritiek dat we te dicht bij Coda (palliatieve zorgen) zitten? Uit de metingen is gebleken dat ze er daar absoluut geen last van zullen hebben.”

“Fake news”

Sevenhans heeft het ook moeilijk met wat hij het verspreiden van ‘fake news’ noemt. “Die cijfers waarmee gegoocheld wordt bij Natuurpunt, moeten wel juist gekaderd worden”, zegt Sevenhans. “Wij moesten uitgaan van een ‘worstcasescenario’ waarbij alle schutters uit Vlaanderen bij ons zouden komen schieten. Maar dat gaan we eigenlijk nooit halen. Wij zijn met vijftig leden en zullen waarschijnlijk hooguit één keer per week open zijn. Bovendien zal er in de winter nauwelijks geschoten worden en zullen er periodes zijn in de zomer dat er een te groot risico is op brandgevaar dat we zelfs niet open mogen gaan.” Luc Sevenhans heeft nog een laatste bedenking. “We plannen een schietstand op een actief militair schietveld. Dat lijkt me dus een logische keuze. Voetballen doe je ook op een voetbalveld.”