“Vriendelijke, sociale en vooral enorm behulpzame man”: Brecht rouwt om Frank, die vrijdagavond overleed na aanrijding Toon Verheijen

20 september 2020

08u42 0 Brecht In Brecht wordt diep geschrokken gereageerd op het overlijden van de 38-jarige Frank Trapphagen. In Brecht wordt diep geschrokken gereageerd op het overlijden van de 38-jarige Frank Trapphagen. Hij werd vrijdagavond aangereden op de Biest in het centrum . Op sociale media stromen de rouwbetuigingen toe. “Frank was een vriendelijke, sociale en vooral enorm behulpzame man. We gaan hem missen”, klinkt het.

Frank Trapphagen woont op de Biest in het centrum van Brecht en stond vrijdagavond ongeveer ter hoogte van de kerk op de parkeerstrook toen hij plots werd opgeschept door een wagen. Frank overleefde de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De chauffeur (28) legde een positieve ademtest af en bleek ook onder invloed van amfetamines. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Vriendelijke man

Karin Van Hoffelen van Groen is een van de mensen die hem goed kende. “In 2017, na afloop van de uitreiking van de Groene Pluim, werden we aangesproken door een zeer enthousiaste man die graag lid wilde worden van Groen”, zegt Karin. “Het was Frank die nog maar enkele jaren naar Brecht was verhuisd vanuit zijn geboorteland Duitsland. Hij werd onmiddellijk lid van Groen en was eerder een doener dan een vergadertijger. Hij nam dan ook met veel enthousiasme deel aan onze jaarlijkse Valentrein-actie. We zullen hem missen. Frank was enorm sociaal. Hij kwam uit Duitsland naar hier, maar was iemand die zo snel mogelijk deel wilde uitmaken van de gemeente waar hij was komen wonen.”

Ook andere mensen reageren dat Frank altijd bereid was om te helpen zoals met de Stratenloop, met wielerwedstrijden en andere organisaties. “En altijd was jij diegene die bij een afscheid zei: bedankt voor alles hé”.