‘De Sardinnekes’ mogen opnieuw vissen: “Het werd hoog tijd!” emz

05 mei 2020

15u38 0 Brecht Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen mogen ook de zeventig leden van de vissersclub ‘De Sardinnekes’ in Sint-Lenaarts (Brecht) hun favoriete plek aan de vijver opnieuw bezetten. Voor clubvoorzitter en fervent visser Leo Cox (63) kwam dat geen dag te vroeg. “Hopelijk mogen we binnenkort ook opnieuw wedstrijden laten doorgaan”, zegt hij.

Voor de leden van ‘De Sardinnekes’ is het ieder jaar uitkijken naar de eerste zaterdag van maart. Dan wordt het visseizoen traditiegetrouw geopend. “We zijn dit jaar al op 29 februari begonnen. Na een tweetal wedstrijden waren we door de coronacrisis echter genoodzaakt om het visseizoen te staken.”



Wedstrijdinkomsten

Dat was net als voor de vier andere visclubs in Sint-Lenaarts een mokerslag voor ‘De Sardinnekes’. Sinds maandag zijn de clubleden gelukkig opnieuw welkom om hun passie uit te oefenen. Wedstrijden zijn echter nog niet toegestaan. Ook de kantine moet haar deuren nog gesloten houden. Daardoor loopt de vissersclub wel belangrijke inkomsten mis. Per week zijn er in deze periode twee wedstrijden. In de zomer zijn er dan nog avondwedstrijden en vrije wedstrijden. Daarop komen wel wat geïnteresseerden op af. “Met de inkomsten van de wedstrijden en de kantine kunnen we brasems uitzetten op de vijver. Nu dreigt ons budget maar beperkt te zijn”, zegt Leo.

Voltijdse bezigheid

Terwijl op maandag een negental vissers rond de vijver plaatsnamen, zaten er dinsdagmiddag drie geduldig te wachten totdat ze beet hadden. “Iedere week kom ik hier langs. Vissen is mijn vaste hobby. Het werd hoog tijd dat we het opnieuw mochten doen”, getuigt Raymond Van Eeckelen.

Voor Jan Severijns (67) was het een eveneens een opluchting. “Heel de tijd in mijn ‘kot’ zitten, was maar niks. Thuis heb ik me bezig kunnen houden met modelvliegtuigjes maken of met de hond gaan wandelen. Maar vissen is toch het beste van al. Per week neem ik meestal aan drie wedstrijden deel. De maden kopen, alles voorbereiden, de voeding maken... Als je op je pensioen bent, is het een voltijdse bezigheid. Wel jammer dat de wedstrijden nog niet mogen doorgaan.”

Euforie troef bij de vissers. Dat de vissen goed beten, maakte het er alleen maar beter op. “Ik zit hier sinds 10 uur. Op een drietal uur tijd heb ik 38 stuks kunnen binnenhalen”, zegt Jan trots. Als kers op de taart slaagde voorzitter Leo erin om een graskarper uit het water te vissen.