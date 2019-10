Zwerfkatten krijgen eigen schuilhuis aan Kasteel van Brasschaat en in Kerkedreef Toon Verheijen

15 oktober 2019

20u09 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat heeft in samenwerking met enkele poezenvrijwilligsters twee schuilhakken geplaatst voor zwerfkatten. De gemeente kreeg die van de Vlaamse Overheid in het kader van de aanpak van de overlast rond zwerfkatten. De schuilhuizen komen aan het kasteel van Brasschaat en in de Kerkedreef.

De gemeente Brasschaat heeft al een tijdje een zwerfkattenbeleid en er zijn zelfs enkele heuse poezenvrijwilligsters aan de slag. “Die krijgen van de gemeente de toelating om zwerfkatten te verzorgen, op te halen en te laten steriliseren”, zegt schepen Karina Hans (N-VA). “Sinds april vorig jaar moeten we echter ook voorzien in beschutting en voeder voor zwerfkatten wanneer ze na sterilisatie opnieuw vrijgelaten worden. Na overleg met de vrijwilligers en onze technische dienst hebben we twee grote schuilhokken geplaatst. Op die manier hebben de katten in de buurt een veilige en droge plaats om uit te rusten.”

Bij elk schuilhok heeft de gemeente ook een informatiebord laten plaatsen met de gegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, informatie over de sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met rust te laten. “De aanpak komt er om dat er in heel wat Vlaamse gemeenten een vorm van overlast is door de grote aantallen zwerfkatten. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had daarom een budget van 250 000 euro voorzien samen met een pakket aan maatregelen. Met onder andere strengere sterilisatieverplichtingen voor katten en gemeenten zal het probleem kunnen ingedijkt worden. De gemeente krijgt de twee hokken en infoborden gratis geleverd”, besluit Karina Hans.