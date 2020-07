Zwemmers trekken weer baantjes in coronaproof zwembad Sportoase Elshout: “Voelt aan als de eerste schooldag” emz

01 juli 2020

10u46 9 Brasschaat Na drieënhalve maand wachten mochten zwemfanaten woensdagochtend opnieuw baantjes trekken in de baden van Sportoase Elshout in Brasschaat aan de grens met Schoten. Uiteraard met de nodige maatregelen. Ook Willy Melis (74) uit Brasschaat was van de partij. “Hier hebben we naar afgeteld”, lacht hij.



Voor het eerst sinds midden maart was zwemmen bij Sportoase Elshout weer toegestaan. Eigenlijk was het zwembad al twee maanden lang voorbereid met een coronavrij systeem: een thermometer meet de lichaamstemperatuur bij aankomst, pijlen zorgen voor één route afgescheiden van de fitness en overal is er desinfecterend middel beschikbaar. “We willen de mensen vooral een gevoel van vertrouwen geven”, zegt algemeen directeur van Sportoase Michaël Schouwaerts.

Veiligste plek van Brasschaat

Die organisatie kan op bijval rekenen bij de sportschepenen van Brasschaat en Schoten. Met die twee gemeenten werkt de private Sportoase Elshout goed samen. De Brasschaatse schepen voor Sport Adinda Van Gerven (N-VA) kwam samen met de Schotense sportschepen Paul De Swaef (N-VA) bij de opening om 8 uur een duik nemen. “Er is hier hard gewerkt”, zegt Van Gerven. “Vandaag is een beetje D-Day. De kans op besmetting is hier minimaal. En als je in het warm water zit, ben je zoals geweten zeker beschermd. In Brasschaat is er eigenlijk geen veiligere plek dan in het zwembad zelf.”

‘Eerste schooldag’

Beide sportschepenen waagden zich aan een plons. “Gewoonweg zalig. Hier is enorm naar uitgekeken. Vaak kreeg ik de vraag van inwoners wanneer ze eindelijk weer in het water mochten”, zegt Van Gerven. “Iedereen was hier op aan het wachten. De mensen zijn blij dat ze opnieuw kunnen bewegen”, vult De Swaef aan. Dat bevestigen ook de reservaties. “De eerste blokken zijn al bijna volzet”, vertelt Schouwaerts.

Per blok kunnen er zesendertig mensen komen zwemmen. Of in de sauna zitten. Het stoombad en de jacuzzi zijn nog niet in gebruik. Ook het speelgoed blijft uit het water. Maar dat deert Mil Pieters (67) uit Brasschaat niet. Hij klieft afwisselend met een school- en rugslag door het water. “Fantastisch. Het voelt een beetje als de eerste schooldag.” Ook Willy Melis (74) is in zijn nopjes. “Normaal kwam ik hier elke dag. Het heeft lang genoeg geduurd”, glimlacht hij.



