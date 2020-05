Zware brand maakt villa aan Bredabaan onbewoonbaar Toon Verheijen

11 mei 2020

16u26 8 Brasschaat De Brandweer Zone Rand kreeg maandagnamiddag melding van een garagebrand naast een villa aan de Bredabaan in Brasschaat. Het vuur sloeg ook over op de woning. Die zal een hele tijd onbewoonbaar zijn.

De brand werd even na 15 uur ontdekt door buren. “Toen we ter plaatse kwamen, was er al een heel grote rookontwikkeling", zegt bevelvoerder Koen Vanderzwalm. “De garage stond in lichterlaaie en het vuur was inmiddels ook al overgeslagen op de woning zelf. Daarom hebben we meteen versterking gevraagd van Kapellen en Schoten. Het vuur in de garage was snel geblust, maar met de woning hadden we veel meer werk. Het vuur had zich al een weg gebaand naar het gelijkvloers, de eerste verdieping en de zolder en heeft daar voor veel schade gezorgd.”

De woning zal een tijdje onbewoonbaar zijn. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Tijdens de bluswerken was de Bredabaan afgesloten in de richting van Merksem.



