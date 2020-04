Zorgverleners trekken aan alarmbel met online petitie en open brief: “Alles voor onze bewoners en collega’s maar we kunnen het niet alleen beste ministers” Toon Verheijen

14 april 2020

16u43 0 Brasschaat Drie bezorgde zorgverleners uit Brasschaat en Aartselaar trekken aan de alarmbel en starten met een online petitie. Ze ijveren voor meer beschermingsmateriaal, meer testen en het optimaal inschakelen van alle beschikbare vrijwilligers. “Geen bezoekers meer, shiften aanpassen, afdelingen en leefgroepen van elkaar scheiden, en nog veel meer om onze mensen te beschermen. Maar beste minister, wij kunnen dit niet alleen”, klinkt het bij de drie initiatiefnemers.

Rob Eeman werkt voor Vesalius in Brasschaat, Linda Van der Schoepen voor de Mik in Brasschaat/Brecht en Dennis De Meyer bij Zonnewende in Aartselaar. In een open brief aan de overheid en een petitie online hopen ze om meer aandacht te krijgen voor de zorgsector. “Wij zetten ons zoals altijd met veel passie in voor onze mensen”, klinkt het bij Rob, Linda en Dennis. “Geen bezoekers meer, shiften aanpassen, afdelingen en leefgroepen van elkaar scheiden en nog veel meer om onze mensen te beschermen.”

Te weinig materiaal

De drie zorgverstrekkers kaarten echter aan dat er nu nog altijd een gebrek is aan broodnodig beschermingsmateriaal. “Op verschillende plaatsen in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de bijzondere jeugdopvang is er nog altijd niet genoeg beschermingsmateriaal”, vertellen de drie. “Er zijn te weinig maskers of alleen zelfgemaakte maskers. Daardoor worden ze te weinig gedragen, want we moeten er zuinig mee omspringen. Er werden deze week eindelijk testkits verdeeld onder een aantal woonzorgcentra. Testkits met een verkeerde handleiding en zonder hulp of omkadering voor de afname. De andere woonzorgcentra en de rest van de zorgsector worden ondertussen aan hun lot overgelaten. ”

Bang

Vanuit de zorgsector klinkt er toch een beetje een angstkreet. “Wij zetten ons zoals altijd met veel passie in voor onze mensen. Dat is ons werk en daar zijn wij trots op. Maar wij zijn ook maar mensen en wij zijn bang. Bang om onze mensen te besmetten, bang om onszelf en onze familie te besmetten en bang om wat ons te wachten staat als het virus bij ons uitbreekt. Er zijn woonzorgcentra waar de laatste week 2 tot 3 bewoners per dag overleden zijn! Wij willen niet dat het overal zo ver komt. ” Maar er is nog een andere vrees. “Door jarenlange besparingen is er overal in de zorgsector een personeelstekort. Dat maakt deze crisis extra duidelijk. Als er nog meer personeel uitvalt door ziekte, wordt het voor het overblijvende personeel helemaal onhoudbaar. Neem daar alle extra veiligheidsmaatregelen bij, de extra zorg voor zieke bewoners en de mentale druk en je hebt een recept voor catastrofe.”

Eisenpakket

In hun open brief lanceren de zorgverstrekkers een eisenpakket: genoeg beschermend materiaal voor héél de zorgsector want het het is niet normaal dat voorzieningen zelf mondmaskers moeten bestellen aan woekerprijzen of dat we afhankelijk zijn van zelfgemaakte mondmaskers van solidaire medeburgers. Wij willen ook dat iedereen in de zorgsector getest wordt. Centra met 100 tot 200 bewoners test je niet op 1, 2, 3. Voorzie dus testploegen die met het juiste materiaal en de juiste knowhow verschillende voorzieningen en centra kunnen testen. En als laatste : zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen in opleiding hebben zichzelf al aangeboden als vrijwilliger om de zorgsector uit de nood te helpen. Hoog tijd om al die enthousiaste vrijwilligers in te zetten en ons zorgpersoneel te ontlasten.

