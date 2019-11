Zichtbare fietsers beloond met duimende lichtjes Ewoud Meeusen

14 november 2019

10u53 12 Brasschaat Open VLD en N-VA Brasschaat hebben donderdagochtend een veilige verkeersactie gehouden. Naast investeren in betere fietspaden wil de coalitie de fietsende scholier ook bewust maken van het belang van fluorescerende kledij en goede fietsverlichting. De goed zichtbare fietser werd beloond met een duimend lichtje.

Op een regenachtige herfstochtend is zichtbaarheid van fietsers belangrijk. Heel wat scholieren fietsten met licht: de 200 duimende fietslichtjes waren in een mum van tijd uitverkocht. Toch reden er in de omgeving van de Baillet Latourlei nog heel wat fietsers rond zonder licht, hoewel het om 08u nog te donker was om dat te doen. Volgens hen is fietsen met licht niet meer nodig als de straatverlichting uit is. Met de veilige verkeersactie ‘Zorg dat je gezien wordt’ wilde de Brasschaatse coalitie komaf maken met dat misverstand.