Zestien sociale woningen aan Het Bunder Toon Verheijen

20 juni 2019

14u05 0 Brasschaat De gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen hebben zestien nieuwe woningen gerealiseerd aan Het Bunder. Ook de straat is tegelijkertijd vernieuwd.

De zestien sociale woningen bestaan uit zes koopwoningen en tien huurwoningen telkens met drie slaapkamers. Samen met de nieuwe woningen heeft de gemeente de omgeving ook aangepakt. Zo is er voor de kinderen een speelbrug aangelegd, zijn er kleine bufferbekkens gerealiseerd, zitbanken en is er een nieuwe toegangsweg aangelegd. “We hebben ook rekening gehouden met de omgeving”, zegt schepen Myriam Van Honste (Open Vld). “De woningen achteraan het bos zijn ‘boswoningen’. Het pad naar de woningen zit wat verborgen en vloeit over in het bos. DE ‘gewone’ erfwoningen hebben de voordeur aan de voorkant. Achter de tuinen ligt een pad. De woningen zijn ook telkens per twee gekoppeld en hebben een groendak gekregen.”

De nieuwe woningen zullen vanaf 1 juli verhuurd worden. De verkoop van zes koopwoningen is opgestart en daarvoor kan nog altijd ingeschreven worden. De woningen worden verkocht aan 228.934,33 euro.