Zes meldingen van lekke band door nagel op Miksebaan Toon Verheijen

23 oktober 2019

16u30 0 Brasschaat De politiezone Brasschaat is (alweer) een onderzoek gestart naar aanleiding van een aantal meldingen van lekke banden die chauffeurs hebben opgelopen na een ritje op de Miksebaan. Het is al de tweede keer, want in 2018 was er ook al eens een reeks meldingen

De voorbije dagen en weken kreeg de politie in totaal al zeker zes meldingen van chauffeurs die een lekke band gereden hebben op de Miksebaan. Opvallen is dat in een aantal gevallen aan de nagel ook een stukje tapijt is vastgemaakt. “Dit jaar gaat het om zes meldingen waarvan vier heel recent”, aldus politiewoordvoerster Tina Bruggeman. “We zien ook dat het volop rondgaat op sociale media. We doen er ondertussen verhoogd toezicht, maar dat is niet evident. Je moet al bijna iemand op heterdaad kunnen betrappen die er nagels rondstrooit. Als het al een bewuste daad is natuurlijk, want dat kunnen we ook niet met honderd procent zekerheid zeggen. We zijn wel een onderzoek gestart. We vragen ook dat iedereen elke verdachte handeling meldt en wie langs die weg een lekke band heeft opgelopen, moet dat ook zeker melden.”