Zaal De Polygoon moet antwoord bieden op wachtlijsten zaalverhuur ADA

23 juni 2019

20u34 0 Brasschaat Brasschaatse verenigingen hebben dit weekend kennis kunnen maken met zaal De Polygoon. Die zaal is maar weinig bekend terwijl voor heel wat andere zalen een wachtlijst moet worden gehanteerd. Op die manier wil de vzw die de zaal beheert verenigingen een alternatief bieden.

Wanneer je als vereniging een zaal wil huren voor bijvoorbeeld een lezing, theatervoorstelling of quiz, krijg je wel eens te maken met een lange wachttijd in Brasschaat en dat terwijl er eigenlijk een prachtige zaal vaak gewoon leeg staat. “Mensen kennen ons nog niet voldoende terwijl wij een prachtige zaal in de aanbieding hebben”, vertelt Lutgard Heyvaerts, voorzitter De Polygoon vzw.

Om die reden organiseerde de vzw rondleidingen voor alle Brasschaatse verenigingen zodat ze zelf konden ontdekken welke mogelijkheden de zaal heeft. “We hebben alle verenigingen aangeschreven en heel wat zijn ook komen kijken en waren onder de indruk.”

De zaal is eigendom van de gemeente en was vroeger een cinemazaal met 216 zitjes. De hele infrastructuur heeft een update gekregen en er werd een nieuwe foyer bijgebouwd. In de toekomst wil de vzw investeren in een projector zodat er opnieuw films afgespeeld kunnen worden.