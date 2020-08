Woudloper krijgt nieuwe plaats aan Torenpoort Toon Verheijen

06 augustus 2020

16u39 0 Brasschaat Het kunstwerk De Woudloper krijgt eerstdaags een nieuwe plaats tegenover de Torenport in De Mik. Het gekende kunstwerk kreeg een opfrisbeurt en zal nu meer zichtbaar worden.

Het kunstwerk Woudloper werd in 2005 gemaakt door de kunstenares Winke Bésard en werd later door de gemeente aangekocht. “Het werd aanvankelijk opgebouwd in park De Mik, maar bij de opening van Sportoase in 2006 verhuisde het naar het Gemeentepark.”

Vorig jaar gaf de gemeente de opdracht om het kunstwerk te laten herstellen en de werken werden in de lente van dit jaar afgerond. De (her)plaatsing van het werk zou ook in diezelfde maand gebeuren, maar het werd toen uitgesteld door de eerste piek van de Covid-19 besmettingen. “Vrijdag 7 augustus 2020 wordt Woudloper uiteindelijk weer geplaatst. Het college van schepenen en burgemeester besloten eerder al om het beeld een meer zichtbare plaats te geven. In overleg met Dienst Groen en Natuur en de kunstenares Winke Bésard werd er een definitieve plek gevonden in Parkdomein De Mik tegenover de Torenpoort.”