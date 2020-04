Woonzorgcentrum Buitenhof zwaar getroffen door coronavirus: 11 bewoners overleden, 9 medewerkers ziek thuis emz

07 april 2020

11u48 3 Brasschaat Het woonzorgcentrum Buitenhof in Brasschaat is zwaar getroffen door het coronavirus. De voorbije periode overleden elf bewoners. Momenteel zitten negen medewerkers ziek thuis. “Er is inderdaad sprake van een uitbraak. Pas vandaag en morgen kunnen we iedereen testen”, zegt directeur Kurt Stabel.

Een drietal weken geleden testte de eerste medewerker van het Buitenhof positief. Enkele dagen daarna begon ook een eerste bewoner lichte symptomen te vertonen. “We besloten alle bewoners op hun kamer te isoleren, hoewel niemand ernstige symptomen vertoonde.”, aldus Stabel. In de dagen nadien begonnen heel wat bewoners te kampen met een lichte koorts en een hoestje. “Hun lichaamstemperatuur was echter niet hoog genoeg om getest te worden. Wij waren een maand geleden vragende partij om iedereen te testen, maar dat was onmogelijk. Psychisch is het immers heel zwaar iedereen blind te isoleren. Het is dan moeilijk de zorg goed te organiseren.”

Hoewel de bewoners met oorspronkelijk lichte symptomen aan de beterhand leken te raken, overleden er recentelijk elf bewoners. “We veronderstellen dat daar acht à negen coronagerelateerd zijn, want maandelijks hebben wij hier twee à drie overlijdens. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we ze alle elf wel aangegeven als COVID-19-gevallen. Een aantal bewoners verkeren nog in kritieke toestand”, licht Stabel toe.

Coronatest

Ook de directieleden en medewerkers konden niet aan besmetting ontsnappen, hoewel ten allen tijde met mondmaskers en de nodige bescherming gewerkt werd. “We denken dat een twaalftal thuisblijvers het coronavirus gehad heeft. Een achttal zijn positief getest, maar een deel is ondertussen al genezen en aan de slag. Momenteel zitten er nog negen medewerkers thuis. Bij hen gaat het de goede kant uit. Ik denk dat we volgende week opnieuw voltallig zullen zijn. We denken overigens dat meer dan de helft tot drie vierde van ons personeel besmet is geweest. Maar een deel daarvan zal waarschijnlijk geen symptomen vertoond hebben, zeker onze jongere medewerkers niet.”

Pas op dinsdag en woensdag zal het woonzorgcentrum al haar bewoners en personeelsleden kunnen testen. “Die komen eigenlijk veel te laat. We veronderstellen dat een heleboel testen een positief resultaat zullen opleveren. Maar dan is het nog onduidelijk hoe recent die besmetting is. Daarnaast zullen heel wat bewoners en personeelsleden de ziekte al doorgemaakt hebben. Het is dan ook des te belangrijker zo snel mogelijk toegang te krijgen tot testen die antistoffen kunnen meten. Dat zou een veel betere indicatie kunnen geven van de werkelijke toestand en risico’s”, zucht Stabel.

Veerkracht

Voor het Buitenhof is het een zware periode. “Toch heeft ons team standgehouden. Vorige week was dat in de moeilijkst mogelijke omstandigheden. Onze bewoners konden ondanks de crisisperiode steeds rekenen op kwaliteitsvolle zorg en maaltijden.” Daarbij kreeg het woonzorgcentrum ook de nodige hulp van hun Coördineren en Raadgevend Arts (CRA) en het AZ Klina in Brasschaat.

De directeur van het Buitenhof hoopt dat het woonzorgcentrum over de piek heen is. “Hopelijk kunnen we vanaf volgende week opnieuw volop werken aan het welzijn van al onze bewoners. Deze zware beproeving zal alvast nooit meer uit ons geheugen gewist worden. Maar ook de (veer)kracht van het ganse team zal ons altijd bijblijven.”