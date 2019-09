Witte rook op Vlaams niveau maar nog niet in Brasschaat: nog even wachten op nieuwe burgemeester Toon Verheijen

30 september 2019

12u17 2 Brasschaat Eindelijk witte rook op Vlaams niveau en dat betekent dat Jan Jambon Minister-President wordt van de nieuwe Vlaamse regering. Hij verlaat dan opnieuw zijn thuishaven Brasschaat wat betekent dat daar ook een nieuwe burgemeester moet aangesteld worden.

“We hebben nog geen beslissing genomen”, zegt N-VA-voorzitter Danny Thijs. “We zullen nu zo snel mogelijk een extra bestuursvergadering inlassen en dat zal – afhankelijk van de agenda van Jan Jambon – nog maandag of dinsdag gebeuren. Het is dus nog even wachten op de witte rook.” Kanshebber op de sjerp is Philip Cools die de vorige legislatuur ook al even waarnemend burgemeester was. Tenzij N-VA nu toch plots zou kiezen voor de kandidaat die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen het meeste aantal stemmen haalde na Jambon. In dat geval zou de sjerp deze keer gaan naar Adinda Van Gerven.

Volgens het nieuwe regeerakkoord moet de grootste partij in de coalitie de kandidaat met de meeste stemmen aanstellen tot burgemeester.