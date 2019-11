Winterdorp BrasSCHAATST pakt uit met grotere schaatsbaan: “En die blijft in openlucht, want net dat zorgt voor de sfeer” Toon Verheijen

20 november 2019

16u08 0 Brasschaat Het winterdorp BrasSCHAATST pakt dit jaar uit met een nog grotere ijspiste, meer overdekte terrasruimte en een kermis die meer betrokken wordt bij de festiviteiten. Organisator Philip Wauters blijft wel vasthouden aan een niet overdekte ijspiste.

Het begon ooit als een klein winterevenement om wat gezelligheid te brengen in de eindejaarsperiode, maar vorig jaar lokte BrasSCHAATST maar liefst 125.000 bezoekers. Een cijfer dat organisator Philip Wauters van Proactio graag zou evenaren. De tiende editie zal voor de eerste keer ook plaatsvinden op het grote grasplein in het Gemeentepark. “We zijn dolgelukkig met de verhuis, want de laatste jaren zaten we toch wat gewrongen op dat andere stuk”, zegt Philip Wauters. “De ijspiste is dit jaar duizend vierkante meter, driehonderd meer dan de vorige jaren. En ja, het zal opnieuw een niet overdekte schaatsbaan zijn. Een overkapping zou voor een heel andere sfeer en beleving zorgen. Bovendien is het ook een pak veiliger, want je moet maar eens een serieuze sneeuwval krijgen. Dan loopt die overkapping ook nog eens het risico dat ze inzakt. Dus zolang ik het organiseer zal het een ijsbaan in openlucht blijven.”

Groter

Rond de volledige ijsbaan is zo’n 2.000 vierkante meter overdekte terrasruimte voorzien. Ook een pak groter dan voorgaande jaren. Die ruimte is ook verwarmd. “De vorige jaren begon het bij momenten toch wat krap te worden om nog een beetje gezellig te kunnen staan”, zegt Philip. “Dat zou nu toch anders moeten zijn. De uitbaters van de food- en drinkstandjes zijn allemaal dezelfde. Er komt wel een jong koppel uit Brasschaat bij die een chocoladebar gaan openen.”

Zolang ik het organiseer zal de schaatsbaan niet overdekt zijn. Het is veel gezelliger op deze manier en bovendien ook veel veiliger. Philip Wauters

Kermis

Ook opvallend: de kermiskramen die vroeger naast het hele gebeuren stonden opgesteld, worden nu meer betrokken. “We voorzien de hoofdingang aan de voorkant van het grasplein”, zegt Wauters. “De bezoekers passeren dan eerst al die attracties om daarna richting de standjes of de ijspiste te gaan. We noemen die zone het Winterdorpplein. Daar zal bijvoorbeeld het eerste weekend ook een ‘Winter Gift Fair’ plaatsvinden met een tiental standjes waar originele eindejaarsgeschenken gekocht kunnen worden.” Philip Wauters hoopt dit jaar opnieuw de kaap van 125.000 bezoekers te halen. “Je ziet ook heel veel bezoekers die meer dan eens terugkomen. Meer dan het schaatsen voor de kinderen en jongeren, is ons winterdorp een sociaal gebeuren worden. Mensen, verenigingen, bedrijven spreken hier af om samen eens een glas te drinken. Je merkt ook dat bezoekers er meer en meer voor kiezen om niet naar Antwerpen te gaan om daar de kerstsfeer op te snuiven en te gaan schaatsen, maar dat ze liever in hun eigen buurt blijven.”

PRAKTISCH

Winterdorp BrasSCHAATST opent op 29 november met ’s avonds een wervelende ijsshow van Kryos on Tour en een kleine vuurwerkshow die geluidsarm én diervriendelijk zal zijn.

Het winterdorp blijft staan tot en met zondag 5 januari. Het is alle dagen open behalve op de maandagen 2, 9 en 16 december en dinsdagen 3 en 10 december.

Het winterdorp zelf is voor iedereen gratis toegankelijk. Voor toegang tot de schaatspiste bedraagt de prijs 8 euro per persoon, inclusief de huur van de schaatsen. Wie eigen schaatsen heeft, betaalt 6 euro.

Voor de allerkleinsten zijn er dubbele latjes beschikbaar die onder de schoenen gebonden kunnen worden. Bovendien zijn er schaatsijsbeertjes die gehuurd kunnen worden aan 2,00 euro per half uur.