Winterbar Chalet Paulette opent de deuren in Oud-Antwerpen : “Een echt chaletgevoel creëren” Toon Verheijen

06 december 2019

14u24 0 Brasschaat De jonge ondernemers Dieter Van Daele en Tom Vercammen openen vrijdag de tweede editie van hun winterbar Chalet Paulette aan Oud Antwerpen. De twee hebben een tent in de tuin van het restaurant omgetoverd tot een meer dan sfeervolle winterbar. “We hebben vooral geluisterd naar de opmerkingen van bezoekers na de vorige editie”, vertellen Dieter en Tom.

Oud Antwerpen is een begrip in en rond Brasschaat. Na de succesvolle editie van vorig jaar pakken Tom Vercammen en Dieter Van Daele dit jaar opnieuw uit met Chalet Paulette, genoemd naar de kranige bazin van het restaurant. De twee jonge ondernemers hebben dit jaar vooral geïnvesteerd in de aankleding. “We wilden er echt iets gezelligs van maken en hebben goed geluisterd naar de bezoekers vorig jaar”, vertellen de twee. “Staantafeltjes, een gezellig zithoek, attributen die passen bij Kerstmis en het hele wintergebeuren. We mikken op een echt ‘chaletgevoel’ door veel hout te gebruiken. Vorig jaar kwamen er zo’n tweeduizend bezoekers. We hopen dit jaar op een minstens even groot succes.”

Afhuren

Op vrijdag mikken de uitbaters vooral op bedrijven die na de werkuren een afterwork willen houden. Op zaterdag staan er thema-avonden op het programma zoals dit weekend de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Op woensdag en donderdag kan Chalet Paulette afgehuurd worden voor privéfeesten met formules op maat. De winterbar sluit telkens om middernacht uit respect voor de buren.

Oud Antwerpen is een pand met een enorme geschiedenis. Het werd in 1885 gebouwd als boswachtershuisje. Het was een afspanning voor postkoetsen die naar Bergen-op-Zoom reisden. In de jaren ’50 ontstond er een manege. Later werd nog de speeltuin aangekocht en toen in 1981 de paardenstallen verloren gingen in een brand, werd er een feestzaal aangebouwd.