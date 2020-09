Wijkagent schrijft roman ‘Ze zei flik tegen me’: “Het is fictie, maar een loodgieter had dit boek niet kunnen schrijven” Annelin Marien

19u02 0 Brasschaat Een boek geschreven door een flik over een flik: zo zou je de moderne schelmenroman ‘Ze zei flik tegen me’ kunnen beschrijven. Auteur Stefano Rizzo, hij schrijft nog onder een pseudoniem om niet al te veel opschudding te veroorzaken in zijn politiezone, is namelijk wijkagent in Brasschaat. Hij wil lezers met humor laten zien dat een politieman uiteindelijk ‘ook maar een mens’ is. “Autobiografisch is het niet, maar mocht ik loodgieter zijn geweest, had ik dit boek niet kunnen schrijven.”

Stefano Rizzo is al bijna 30 jaar actief als politieagent. De uit Borgerhout afkomstige Stefano begon in 1992 aan zijn opleiding aan de Noorderlaan in Antwerpen, en deed tot 2011 interventiewerk in de stad. Toen hij vader werd, wilde hij het iets rustiger aan doen: hij verhuisde naar Brasschaat, en werd er wijkagent. Het hoeft niet te verbazen dat na een carrière van bijna 30 jaar bij de politie, Stefano heel wat verhalen heeft verzameld. Die gebruikte hij als inspiratie voor zijn eerste boek, want in zijn vrije tijd schrijft hij.

“Ik ben op school altijd goed geweest in talen en opstellen schrijven, maar tot voor kort had ik daar nog geen hobby van gemaakt”, aldus Rizzo. “Als jongeman was ik een begenadigd gitarist in verschillende bandjes, tot ik één optreden te veel heb gespeeld: ik liep die avond blijvende tinnitus op. Met spijt in het hart moest ik de gitaar achter me laten, maar dat zorgde er wel voor dat ik een aantal jaar geleden begon te schrijven.”

Marnix Peeters

Dat gebeurde na een korte extra opleiding bij de politie, waarbij Stefano uit de docent inspiratie haalde voor een kortverhaal. “Een merkwaardig figuur, waar ik nadien een verslagje over maakte voor mezelf”, aldus Rizzo. “Dat heeft de bal aan het rollen gebracht: schrijven was een genot, en zo kroop ik steeds vaker in de late uurtjes achter de computer. Ik begon aan een nieuw verhaal, over een politieagent, en zo ontstond het manuscript voor ‘Ze zei flik tegen me’. Op een gegeven moment kwam Marnix Peeters bij ons in het dorp signeren, een geweldige schrijver. Ik trok mijn stoute schoenen aan en vroeg hem om mijn manuscript te lezen: tot mijn grote verbazing zag hij dat zitten. Niet veel later mailde hij me dat hij het leuk vond om te lezen, en toen ben ik er nog harder ingevlogen: ik begon te schaven en te schrappen, tot ik écht tevreden was met het resultaat.”

Het is fictie, maar natuurlijk zijn er wel elementen die overeenkomen met het leven als ‘flik’. Stefano Rizzo

Rizzo’s boek is een moderne schelmenroman over politieagent Johnny Wroetmans. Daarbij raakt de auteur ook een aantal actuele maatschappelijke thema’s aan, van de soms troebele relatie tussen de politie en ‘de mondige burger’ tot overmatig alcohol- en medicatiegebruik, vluchtgedrag en hardnekkige seksuele obsessies. “Johnny is een prutser, en alles wat fout kan gaan, gaat fout”, vertelt Rizzo. “Ook hij is wijkagent, dus er zijn zeker overeenkomsten tussen het hoofdpersonage en mezelf. Er is geen enkele situatie in overgenomen die in het échte leven is voorgevallen, want het moest fictie blijven, maar natuurlijk zijn er wel elementen die overeenkomen met het leven als ‘flik’. Autobiografisch is het niet, maar mocht ik loodgieter zijn geweest, had ik dit boek niet kunnen schrijven. Ik wil de lezer vooral van begin tot eind doen gniffelen.”

