Wielerwedstrijd Maria-ter-Heide rijdt over gloednieuw parcours ADA

10 augustus 2019

11u32 0

Van zaterdag 10 tot en met 13 augustus 2019 is het naar jaarlijkse gewoonte kermis in Maria-ter-Heide. Nieuw dit jaar is dat de wielerwedstrijd een gloednieuw parcours zal aandoen. Via de Bredabaan rijrichting Wuustwezel, de Brechtsebaan, de Hensbergelei, de Kerkedreef, de Durentijdlei en de Bredabaan. Het gaat om een open parcours. Dat betekent dat de toegang tot de rijbaan mogelijk is maar enkel voor meegaand verkeer. De zone tussen de Wipstraat en de Brechtsebaan is echter niet toegankelijk.

Er worden een aantal begeleidende maatregelen genomen. Deze brengen verkeershinder met zich mee en dit vooral op 13 augustus tussen 14 uur en middernacht tijdens de dameskoers. Er zal onder meer een parkeerverbod en een verbod om tegen de richting van de wedstrijd in te rijden, worden ingesteld.

Meer over Bredabaan

Brechtsebaan

verkeer

transport

Maria-ter-Heide

Kerkedreef

Wuustwezel

Hensbergelei