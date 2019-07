Wie kroont zicht tot dé petanquegemeente van de noordrand ? Toon Verheijen

16 juli 2019

10u56 2 Brasschaat De gemeenten Brasschaat, Schoten, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel kampen tegen elkaar tijdens het jaarlijkse regionale petanquetornooi op donderdag 12 september.

Sportregio Antwerpse Kempen is de organisator van het regionale petenquetornooi en richt op de vijftigplussers uit de acht gemeenten. Het tornooi gaat door op de velden van Petanque Club Hemelhof in het gemeentepark van Brasschaat van 9.30 tot 16 uur. Nadien is er koffie en een stukje cake voor de deelnemers.

Inschrijven kan bij de sportdienst van elke gemeente vóór 25 augustus. Elke ploeg bestaat uit drie personen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevorderden en beginners. Je kan inschrijven per ploeg of alleen. De eerste ploeg van elke gemeente wint een trofee.