Wie krijgt de sjerp van Jan Jambon: Philip Cools, Adinda Van Gerven of een wit konijn ? Toon Verheijen

13 augustus 2019

11u39 0 Brasschaat Jan Jambon (N-VA) wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Minister-President van Vlaanderen en dat betekent dat er opnieuw een stoelendans zit aan te komen in het college van burgemeester en schepenen in Brasschaat. Het meest realistische scenario: de ploeg die normaal op 1 januari zou gestart zijn nog voor N-VA uit de federale regering stapte. Dat wil zeggen Philip Cools als burgemeester, Bruno Heirman dan toch schepen. Of wordt het een vrouw met Adinda Van Gerven?

N-VA verpletterde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar alle tegenstand. Jan Jambon was toen lijsttrekker, maar was ook nog minister in de federale regering dus werd beslist om Philip Cools als waarnemend burgemeester naar voren te schuiven. Bruno Heirman zou het nieuwe gezicht worden in het schepencollege. Een rolverdeling die uiteindelijk nog door elkaar werd gegooid, want N-VA stapte uit de federale regering en Jan Jambon werd gewoon weer opnieuw burgemeester. Al wist iedereen toen al dat het vermoedelijk weer maar tijdelijk zou zijn, want de ambities van Jambon reiken hoger en hij is tenslotte een van de speerpunten van de partij op nationaal niveau.

Scenario’s

Nu hij officieel is aangesteld als formateur, is het nog slechts een kwestie van dagen of hooguit enkele weken dat Brasschaat alweer op zoek moet naar een nieuwe (waarnemende) burgemeester. “We hebben daaromtrent nog geen beslissing genomen”, zegt Danny Thijs, voorzitter van N-VA in Brasschaat. “Als er namen vooruitgeschoven worden dan zal dat de gebruikelijke stemmingsprocedure moeten doorlopen. Maar zover zijn we niet. Eerst en vooral moet er honderd procent duidelijkheid komen omtrent Jan Jambon zelf. Als hij de Vlaamse regering mag gaan leiden, dan zullen er sowieso de nodige verschuivingen plaatsvinden en dus moeten we het geheel bekijken. Bovendien zitten we ook nog in vakantieperiode en moeten we wachten totdat iedereen echt terug is.” Wordt het niet gewoon de ploeg die oorspronkelijk op 1 januari moeten gestart zijn. “Er is nog niets beslist.”

Afwachten

Philip Cools of Adinda Van Gerven. Tussen die twee zou het gaan tenzij N-VA Brasschaat een wit konijn uit de hoed tovert maar dat lijkt niet meteen tot de mogelijkheden te behoren. Met Koen Verberck werd dat ooit gedaan, maar intern beschouwde niet iedereen dat als een succes en Verberck verdween ook nog voor het einde van de vorige legislatuur. Philip Cools, die al een tijdje waarnemend burgemeester was en het normaal gezien ook had geworden op 1 januari, is alvast opnieuw kandidaat. “Als ze me de rol aanbieden, dan zal ik die zeker aanvaarden. Maar het is het bestuur die een kandidaat moet voordragen en daar moet dan over gestemd worden. Wanneer ? Alles zal afhangen of Jan een regeerakkoord kan sluiten én wanneer dat gebeurt. Zodra daar zekerheid over is, zal er ook in Brasschaat duidelijkheid komen.”

Adinda Van Gerven – die vanop de zeventiende plaats maar liefst 2.040 voorkeursstemmen wist te halen - steekt niet onder stoelen of banken dat ze kandidate is om Jan op te volgen. “Ik wil altijd meewerken aan een bruisende en bloeiende gemeente. Dat engagement ga ik al dertien jaar aan en zal ik ook blijven aangaan. Moesten ze me vragen, dan ben ik er klaar voor. Maar dat is dus niet aan mee. De titelvoerder burgemeester draagt zijn voorkeur voor en misschien dat er bij hem nog meer dingen meespelen dan alleen cijfers. We zullen wel zien. Als ik het niet word, dan zal dat weer even slikken zijn. Daar ben ik al getraind in om het in sportieve termen te zeggen, maar het zal me niet tegenhouden om even toegewijd verder te gaan.”