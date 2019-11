Wie is z’n gouden trouwring kwijt? Brasschatenaar doet opmerkelijke vondst Toon Verheijen

05 november 2019

Enkele dagen geleden heeft een eerlijke vinder ergens in de gemeente een gouden trouwring gevonden en die binnengebracht op het gemeentehuis. Het gaat om een gouden ring met de inscriptie Lucky - Caroline / 4-2-2000. Medewerkers van de gemeente zijn in de archieven gaan kijken of ze daar een koppel met dezelfde namen kon vinden die op 4 februari getrouwd zijn, maar dat was niet het geval. Vermoedelijk is de ring dus van iemand die niet van Brasschaat is of er al zeker niet getrouwd is. De ring wordt voorlopig bewaard in de kluis. Wie weet van wie de ring is, mag altijd binnenspringen op het gemeentehuis.

