War on Drugs in Brasschaat gaat nog stapje verder: iedere drugsgebruiker of bezitter krijgt onmiddellijke inning voorgeschoteld (start na de coronacrisis) Toon Verheijen

02 april 2020

21u17 0 Brasschaat Het parket Antwerpen en de politiezone Brasschaat gaan na de coronacrisis van start met een pilootproject om (meerderjarige) drugsbezitters en -gebruikers te bestraffen met een onmiddellijke inning van 75 of 150 euro. De gerechtelijke instanties hopen dat het systeem dat in Antwerpen al van kracht is, de drugsoverlast kan inperken. De gemeente Brasschaat voert al enkele jaren de strijd op tegen drugsoverlast.

De gemeente Brasschaat voert al enkele jaren een strijd tegen drugsoverlast waarbij ook de scholen nauw betrokken zijn. Even was er zelfs sprake dat er op scholen speekseltests zouden afgenomen worden, maar dat werd nooit officieel doorgevoerd. Maar samen met de politie werd wel een doorgedreven plan opgesteld. Nu gaat de politie samen met het parket nog een versnelling hoger schakelen. “We weten allemaal dat drugs verboden zijn en op vlak van aanbod voeren we als parket en politie altijd al een repressief beleid”, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “We leveren op dat vlak heel wat inspanningen, maar toch blijven drugs op maatschappelijk vlak een probleem. In de eerste plaats voor de volksgezondheid, maar het zorgt ook meer dan regelmatig voor heel wat overlast.”

Het voordeel van het systeem is dat drugsgebruikers en/of -bezitters meteen geconfronteerd worden met een strafrechtelijk gevolg. Ze krijgen immers meteen een sanctie opgelegd. Kristof Aerts, parket Antwerpen

Onmiddellijke schikking

En vooral de overlast willen parket en politie nu aanpakken – voor het eerst buiten de grootstad Antwerpen – in Brasschaat door het toepassen van een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS). Voor softdrugs bedraagt die 75 euro en voor harddrugs 150 euro. “Het voordeel van het systeem is dat drugsgebruikers en/of -bezitters meteen geconfronteerd worden met een strafrechtelijk gevolg. Ze krijgen immers meteen een sanctie opgelegd. Als er uiteraard aanwijzingen zijn van dealen of de vaststellingen gebeuren in het kader van een huiszoeking of een gerechtelijk onderzoek, dan wordt er een klassiek proces-verbaal opgesteld.”

Geen wondermiddel

Politie en parket hopen dat de invoering van de maatregel na de coronacrisis zijn effect gaat hebben. “Uiteraard beseffen we dat het geen ultiem redmiddel is en de maatschappij zal er zeker niet ineens drugsvrij door gemaakt worden, maar we hopen wel dat we de drugsmarkt kunnen verstoren. In Antwerpen wordt dit systeem al jaren toegepast. Het is ook al gebleken dat wanneer er effectief en maximaal wordt ingezet op drugsfenomenen, dat er dan andere criminaliteit zoals diefstallen daalt. En naast de OMS zal de politie ook inzetten om de problematische gebruikers zoveel mogelijk door te verwijzen naar de hulpverlening.”