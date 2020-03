Vzw OLO plant 500 bomen aan op hoofddomein Toon Verheijen

16u43 0 Brasschaat Het hoofddomein van de vzw OLO in Brasschaat is maandag alweer een stukje groener geworden.

De voorbije maanden werd een oud gebouw dat ooit dienst deed als dagondersteuning afgebroken. Het stuk grond werd helemaal vrijgemaakt en wordt nu een stukje natuur want er zullen niet minder dan 500 inheemse eiken en beuken aangeplant worden. De start werd gegeven door de leerlingen van basisschool Triolo, cliënten van het centrum voor dagondersteuning en kinderen en jongeren uit de verschillende leefgroepen. Elke boom kreeg ook een lintje met de naam van de planten. “Belangrijk voor ons als organisatie is dat we hiermee weer een nieuwe stap zetten in ons duurzaamheidsbeleid”, klinkt het bij Ingrid Martens (centrum voor dagondersteuning), Hilde Swinnen (Triolo) en Pieter Thibaut (OLO vzw). “Zo voorzien we dit jaar verder nog extra zonnepanelen, breiden we ons elektrisch wagenpark uit en werken we verder aan ons vernieuwd afvalbeleid.”