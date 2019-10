Vzw Kind en Nier schenkt VR-brillen en speciale medicijndoosjes aan UZA: “Maar we gaan ons blijven inzetten om leed van kindjes te verzachten” Toon Verheijen

18 oktober 2019

10u21 4 Brasschaat Een medicijnendoosje voor jonge nierpatiënten en VR brillen om de kinderen die een behandeling moeten ondergaan af te leiden. De vzw Kind en Nier organiseerde een jaar geleden een Een medicijnendoosje voor jonge nierpatiënten en VR brillen om de kinderen die een behandeling moeten ondergaan af te leiden. De vzw Kind en Nier organiseerde een jaar geleden een Spartacus Kidsrun en kreeg deze week in het UZA in Edegem zien wat de dienst kindernefrologie heeft gedaan met de centen die ze schonken. “Maar we laten het hier niet bij. We willen dingen blijven organiseren om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.”

De vzw Kind en Nier werd in 2013 boven de doopvont gehouden. Een kind van een kennis leed aan een ernstige nieraandoening. Twee keer per maand moest het kind een behandeling krijgen die 9.000 euro per keer kostte en niet werd terugbetaald. En de behandeling duurde negen maanden. Daar wilden de stichters Luc Moors en Magda De Boeck uit Brasschaat iets voor doen. Na een strijd van drie jaar slaagde de vzw in een eerste opzet en word de behandeling ondertussen grotendeels terugbetaald. Maar Luc en Magda wilden zich blijven inzetten en kregen ondertussen ook steun van Jari Moors en zijn vriendin Shelsey Marissen uit Rijkevorsel. Vorig jaar organiseerden ze een Spartacus Kidsrun en met die opbrengsten wilden ze de kinderen die behandeld worden in het UZA een iets aangenamer leven bezorgen.

We zijn blij dat onze inzet beloond wordt met deze mooie projecten Magda De Boeck

VR-brillen

“We zijn door het UZA uitgenodigd en hebben mogen zien wat ze ermee gedaan hebben”, vertellen de initiatiefnemers. “Zo zullen de kinderen niet langer een zak vol medicijnen mee naar huis krijgen, maar worden ze netjes geordend in een bakje dat gelijkt op een sorteerbakje voor vijzen. Het koffertje zal ons logo krijgen en een leuk kindvriendelijk figuurtje. Er wordt ook een bakje voorzien met alle weekdagen waarin de pilletjes geordend kunnen worden. En er zijn ook speciale drinkbussen met daaraan een doosjes waar de pilletjes inkunnen. Maar het mooiste zijn misschien wel de twee VR-brillen. Die worden gebruikt bijvoorbeeld wanneer bij de kinderen bloedmonsters afgenomen worden. Dan zijn ze afgeleid van de medische behandeling want op dat moment wanen ze zichzelf in een zaal waar bijvoorbeeld K3 een optreden geeft. We hebben de bril zelf mogen testen en het is echt knap. We zijn blij dat met onze inspanningen het leven van de kindjes misschien net iets meer draagbaar wordt.”

Kookboek

In mei of juni volgt er in het Louis De Winterstadion in het Gemeentepark van Brasschaat een tweede editie van de Spartacus Kidsrun. Jaarlijks organiseren ze ook een quiz. Want de vzw wil zich blijven inzetten. “Zo wordt er gewerkt aan een nieuw informatief boekje gericht op kinderen. De hoofdrol is weggelegd voor Onno de Olifant die ook een nierziekte heeft en op kindniveau dat probeert uit te leggen. We denken ook aan een kookboek dat we samen met en diëtiste willen opstellen. Ook weer gericht op kinderen. Dat ze er zelf mee aan de slag kunnen. Alleen zoeken we nog liefst een bekende kok die er ons bij wil helpen. Dus wie zich geroepen voelt…”