Vzw Kind en Nier schenkt verschillende instellingen voor mensen met beperking tablets and smartphones Toon Verheijen

01 mei 2020

09u19 0 Brasschaat De vzw Kind en Nier uit Brasschaat heeft de voorbije dagen verschillende instellingen waar mensen met een beperking worden opgevangen enkele tablets geschonken. Ze hopen dat de bewoners zo iets meer contact kunnen leggen met hun familie.

De vzw Kind en Nier bestaat al enkele jaren en wil zich vooral inzetten om het ziekenhuisverblijf van kinderen met een nieraandoening die behandeld worden in het UZA iets aangenamer maken. “Door de coronacrisis liggen al onze projecten stil en ook onze jaarlijkse Spartacaus Kidsrun hebben we moeten afgelasten”, zegt Jari Moors. “Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. We besloten iets te doen voor de sector van de instellingen waar mensen met een beperking worden opgevangen. Zij worden minder in de kijker gezet dan de ziekenhuizen en de woonzorgcentra, maar ook voor hen is de impact groot.”

Contact met buitenwereld

Kind en Nier sprak enkele instellingen aan met de vraag wat hun behoeftes waren naar gsm-toestellen tablets of andere spullen voor de bewoners. Uiteindelijk heeft de vzw twaalf gtablets geschonken aan Monnikenheide-Spectrum in Zoersel, twee tablets en twee draagbare dvd-spelers voor Muylenberg in Turnhout, drie tablets voor De Schakel in Balen en 500 euro voor het Gielsbos in Lille die er zelf smartphones mee gaan aankopen. Ook jeugdzorg Emmaüs begeleidingshuis Hakatoo op het Kiel in Antwerpen krijgt twee tablets. “De toestellen worden gebruikt voor contact met familie en vrienden. Sommige werknemers van enkele voorzieningen gebruiken dit ook om in contact te komen met bewoners die momenteel thuis verblijven”, zegt Jari Moors. “Ze worden eveneens gebruikt door de bewoners om op de hoogte te blijven van het nieuws in hun dorp waar ze lang gewoond hebben al als ontspanning om spelletjes te spelen en filmpjes te bekijken. Het is een zware investering voor onze vzw, maar we zijn ontzettend blij dat we de mensen hebben kunnen verder helpen.”