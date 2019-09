Vroedvrouw niet gestraft voor pretecho’s Belga/PLA

16 september 2019

18u34 0 Brasschaat De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een Nederlandse echoscopiste en een Nederlandse vroedvrouw een opschorting gegeven voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Ze hadden echografieën en diagnoses gesteld zonder dat ze daarvoor in België bevoegd waren. Twintigduizend euro aan inkomsten werden verbeurd verklaard.

De twee Nederlandse vrouwen, Maria B. (43) en Sabine L. (40), hadden in mei 2015 het diagnostisch echocentrum ‘Womancare’ geopend aan de Bredabaan in Brasschaat. Zwangere vrouwen konden er een medische echo laten maken om de gezondheid van hun kindje na te gaan, of een pretecho om al eens naar hun baby te kunnen kijken. Het centrum bood vrouwen met een kinderwens vruchtbaarheidsecho’s aan en ook gynaecologische problemen konden er via een echografie worden opgespoord.

In november 2016 diende de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) klacht met burgerlijke partijstelling in. De vrouwen hadden niet alleen reclame gemaakt - wat niet mag - maar bleken ook niet bevoegd om in België diagnoses te stellen. In januari 2017 werd het centrum gesloten.

“Beklaagden zijn weliswaar erkend in Nederland, maar dat betekent nog niet dat ze in ons land eender welke echografie mogen uitvoeren of diagnoses mogen stellen. Ze hadden zich moeten informeren naar de Belgische regelgeving, vooraleer ze hier actief werden. In Nederland kan de wetgeving minder streng zijn, maar dit is België”, was de stelling van het openbaar ministerie.

De twee vrouwen waren zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. “Onze plannen werden enthousiast onthaald door de Belgische gynaecologen met wie we gepraat hadden. En na een jaar volgde dan ineens die klacht. Als we dit op voorhand hadden geweten, dan waren we er nooit aan begonnen.”

Het openbaar ministerie had boetes tot 24.000 euro gevorderd, maar de rechtbank besloot om beide vrouwen en het echocentrum een opschorting te geven. Twintigduizend euro aan inkomsten van Womancare werden verbeurd verklaard. De VVOG kreeg 500 euro schadevergoeding toegekend.