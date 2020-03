Vrijwilligers gezocht voor fantasievolle vertelwandelingen voor kinderen ADA

01 maart 2020

VZW Toerisme is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om vertelwandelingen in park De Mik te leiden voor kinderen. Jaarlijks komen zo een 2.500 kinderen mee op een fantasievolle vertelwandeling ‘Het Sprookjespad’. Als vrijwilliger ontvang je een onkostenvergoeding per vertelling van 25 euro. Daarnaast belooft de vzw je een gezonde portie voldoening na elke vertelling. Je zal waardering genieten van de kinderen en ouders die deelnemen aan ‘het Sprookjespad’. “We nodigen je ook graag uit voor het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor vrijwilligers van de vzw toerisme. Je bent in de mogelijkheid om een 2-tal wandelingen per maand voor jouw rekening te nemen. Een wandeling duurt 2 uur. De wandeling gaat door in het park De Mik”, klinkt het nog.

Vind jij je helemaal terug in deze rol als gids in het magische bos en kan je boeiend vertellen aan een jong publiek? Stuur dan een mail naar toerisme@brasschaat.be (vzw toerisme Brasschaat).